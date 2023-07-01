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Касаткина в финале турнира WTA-500 в Истбурне проиграла американке Киз

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина в субботнем финале турнира в Истбурне (Великобритания) уступила Мэдисон Киз из США.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (13) в пользу американки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 25-е место.

Касаткина является первой ракеткой России, в рейтинге WTA она находится на 11-й позиции.

Соревнование в Истбурне проходит на травяном покрытии и относится к категории WTA-500. Призовой фонд составляет свыше $780 тыс.

В 2022 году титул чемпионки Истбурна в женском одиночном разряде выиграла чешка Петра Квитова (9-й номер рейтинга WTA).

теннис Великобритания Дарья Касаткина
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