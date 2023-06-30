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Первая ракетка России Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила итальянку Камилу Джорджи в полуфинале турнира в Истбурне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Касаткиной.

Касаткина является первой ракеткой России, в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 11-е место. Джорджи – на 67-й строчке.

В финале россиянка сыграет с 25-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз. Ранее спортсменки встречались в официальных турнирах 10 раз, счет по победам - 8-2 в пользу представительницы США.

Соревнование в Истбурне проходит на травяном покрытии и относится к турнирам категории WTA 500. Призовой фонд - 780,637 тыс. долларов.

Дарья Касаткина Великобритания WTA теннис
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