ФИФА планирует изменить правило определения офсайда

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над изменениями в правилах относительно принципе определения положения вне игры, сообщает Mundo Deportivo.

Издание отмечает, что по итогам соответствующего совещания было решено изменить определение офсайда и считать, что игрок находится в положении вне игры, если в момент получения паса от партнера по команде всё его тело находится ближе к воротам, чем игрок другой команды.

В настоящее время считается, что игрок в офсайде, если в момент паса любая часть его тела находится ближе к воротам соперника, чем игрок противника.

Сначала новое правило будет протестировано в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов.