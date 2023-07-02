Бакаев заявил, что не собирается покидать "Зенит"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев заявил, что ближайшее будущее связывает со своим нынешним клубом.

"Я пришел в "Зенит" не для того, чтобы через год уходить. Зачем тогда сюда было переходить", - заявил Бакаев журналистам по окончании матча "Зенита" против азербайджанского "Нефтчи" в рамках Кубка Пари Премьер.

Также Бакаев, которому 1 июля исполнилось 27 лет, отреагировал на сообщения о его возможном переходе в "Локомотив". "Только в интернете это видел", - отметил он.

До перехода в "Зенит" Бакаев принадлежал московскому "Спартаку", после истечения срока контракта летом 2022 года подписал соглашение с петербургской командой.

Матч "Зенит" - "Нефтчи" на "Газпром-Арене" завершился со счетом 3:1 в пользу действующего чемпиона России. Бакаев стал автором одного из голов.