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Умер чемпион мира и Европы по футболу немец Хорст-Дитер Хеттгес

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Германии по футболу Хорст-Дитер Хеттгес скончался в возрасте 79 лет, сообщается в понедельник на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

"DFB скорбит по Хорсту-Дитеру Хеттгесу", - говорится в сообщении.

Между тем, по сведениям СМИ, ветеран скончался еще 22 июня, но об этом стало известно только сейчас.

На взрослом уровне сезон-1963/64 Хеттгес провел в дортмундской "Боруссии", после чего до 1978 года играл в "Вердере", где и завершил карьеру.

В составе сборной ФРГ он по разу выиграл золото (1966), серебро (1970) и бронзу чемпионатов мира (1974), а также золото чемпионата Европы (1972). Дебют в национальной команде пришелся на матч против сборной СССР 1 сентября 1965 года (игра завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев).

ФРГ СССР футбол
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