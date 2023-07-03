Карацев и Рублев сыграют друг с другом во втором круге Уимблдона

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев победил представителя Франции Люка ван Аша в первом круге теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат матча, прерывавшегося из-за дождя. – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу Карацева. Российский теннисист в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 50-е место, ван Аш – 75-е.

Борьбу за выход в третий круг Уимблдона Карацев поведет со своим соотечественником седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым.

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Общий призовой фонд в 2023 году – рекордные 51,8 млн евро.

Действующий победитель - серб Новак Джокович.