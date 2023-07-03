Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина взяла верх над американкой Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы России.

В настоящий момент Касаткина занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – наивысшее среди россиянок. Доулхайд – на 100-м месте.

В следующем круге Касаткина сыграет со 105-й ракеткой мира британкой Джоди Беррейдж.

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Общий призовой фонд в 2023 году - рекордные 51,8 млн евро.