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РФС признал Безбородова лучшим арбитром чемпионата России по футболу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитр Валентин Безбородов признан лучшим судьей чемпионата Российской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте РФС.

Он получил лучший средний балл за отработанные матчи в сезоне. 50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи "Спартака" и "Зенита" в РПЛ. Сергей Карасев (44 года) занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

футбол Валентин Безбородов
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