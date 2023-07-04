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"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" в матче товарищеского турнира

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU -Футболисты "Зенита" со счетом 1:2 потерпели поражение от сербской "Црвены Звезды" в матче проходящего в Санкт-Петербурге товарищеского турнира Кубок Pari Премьер.

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На 39-й минуте Марко Иванич вывел "Црвену Звезду вперед, на 62-й новичок "Зенита" Эдуардо Кейрос сравнял счет. Победный гол белградская команда провела на 88-й минуте, когда Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти.

Встреча прошла на "Газпром-Арене"

Для "Зенита" это второй матч в рамках турнира, ранее подопечные Сергея Семака на этом же стадионе победили азербайджанский "Нефтчи" (3:1). Здесь же "Зенит" 9 июля сыграет с турецким "Фенербахче".

В свою очередь, "Црвена Звезда" провела на турнире первый матч. 8 июля она сыграет с "Нефтчи", 12 июля – с "Фенербахче". 15 июля состоится матч "Нефтчи" - "Фенербахче". Все эти игры пройдут на стадионе "Смена".

Црвена Звезда Нефтчи Зенит Фенербахче футбол
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