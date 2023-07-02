Как Лига чемпионов. Европейские клубы приезжают в Петербург

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российскому футболу в период санкций удалось прорубить окно в Европу – причем не на выход, а на вход. В Петербург приезжают ведущие клубы Сербии, Турции и Азербайджана, которые вместе с чемпионом России "Зенитом" поведут борьбу за Кубок Pari Премьер.

Турнир, впрочем, уже начался: 1 июля "Зенит" на "Газпром-Арене" со счетом 3:1 взял верх над бакинским "Нефтчи". Остальные соперники – белградская "Црвена Звезда" и стамбульский "Фенербахче" подтянуться чуть позднее. Календарь сформирован так, что сначала "Зенит" сыграет с каждым из этих соперников, а затем (за исключением одного матча) уже все трое сыграют по разу друг с другом. Завершится турнир 15 июля, в тот день "Зенит" будет находиться уже в Казани, где сыграет с московским ЦСКА за Суперкубок России. Для петербуржцев этот турнир и будет этапом подготовки к борьбе за этот трофей. Впрочем, и у гостей будут схожие цели.

С учетом уровня команд сложилось мнение, что этот турнир – нечто вроде мини Лиги чемпионов.

Фото: Pari

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поблагодарил организаторов за турнир, а руководителей клубов-соперников – за согласие в нем принять участие.

"Мы рады видеть наших гостей в нашем прекрасном городе и надеемся, что время, проведенное здесь, будет положительным для всех участников этого турнира. Турнир вызывает большой интерес, судя по количеству гостей в зале", - сказал Семак.

"Есть определенные сложности, связанные с тем, что перерыв между последним официальным матчем и игрой за Суперкубок не такой, как обычно. Поэтому по ходу турнира будем играть уже более тем оптимальным составом, который будет задействован в матче с ЦСКА. Кроме того, турнир – для нас это прекрасная возможность сыграть с очень хорошими клубами", - отметил он.

"Приедет сильнейший состав"

Спортивный директор "Фенербахче" Марио Бранко назвал стартовавший турнир "центральным элементом подготовки к нашей европейской кампании".

"Безусловно, для нас это важная часть предсезонки, мы очень серьезно относится к этому турниру. Наша команда собирается взять от него максимум как со спортивной, так и с имиджевой точки зрения", - добавил он.

Журналисты, однако, попросили его уточнить, на самом ли деле ведущие легионеры команды будут бойкотировать турнир, как это писали СМИ.

"Если не будет травм, в Петербург прилетит сильнейший состав. Для нас будет нелогичным приезжать не самым сильным составом", - парировал Бранко, который, как и технический директор "Црвены Звезды" Марио Марин общался с журналистами по видеосвязи. Ибо делегации турецкого и сербского клубов прибудут в Россию позднее.

Фото: Pari

Марио Марин пообещал, что "Црвена Звезда" серьезно отнесется к предстоящим играм. "Это важная часть нашей подготовки к Лиге чемпионов.

Для тренера "Нефтчи" Игоря Гетмана турнир в Петербурге не только подготовка команды к турнирам в Азербайджане и еврокубках, но и ностальгия.

"Все условия, которые созданы, - на высочайшем уровне. Я из бывшего Советского союза, я еще застал те времена, когда с нами играли такие команды, как "Спартак", ЦСКА", "Пахтакор", "Динамо" (Тбилиси), "Динамо" (Киев), поэтому ностальгия была. И когда играли на Кубок Содружества, впечатления были очень хорошие", - сказал он.

Между тем, Семак сказал, что два полузащитника - Вендел и Далер Кузяев - занимаются поисками новых команд.

"На сегодняшний день у Вендела контракт с "Зенитом", у него есть желание попробовать себя в другом клубе, но пока конкретных вариантов нет. Руководство клуба позволило ему заняться поиском новой команды. Мы никого насильно в команде не держим. Любой игрок может уйти. Но при одном условии: если это устроит клуб", - заявил Семак.

"Что касается Далера Кузяева, у него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Он тоже занят поисками клуба, в котором он сможет продолжить свои выступления, попробовать себя в другом качестве. Что касается того, попрощался ли он с командой: он попрощался, но возможно он и вернется, мы это уже проходили", - подытожил главный тренер "Зенита".

Следующие матчи "Зенит" проведет против "Црвены Звезды" 4 июля и "Фенербахче" 9 июля, начало – 19:30 мск.

Расписание остальных матчей

8 июля. 19:30. "Нефтчи" — "Црвена Звезда" ("Смена")

12 июля. 19:30. "Фенербахче" — "Црвена Звезда" ("Смена")

15 июля. 14:00. "Нефтчи" — "Фенербахче" ("Смена")