Семак подтвердил переговоры "Зенита" по Марио Фернандесу

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Зенит" действительно заинтересован в переходе в команду защитника Марио Фернандеса, заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

"Футбольный клуб "Зенит" абсолютно, на 100 процентов корректно себя ведет в этой ситуации. Мы вступили в контакт с представителями Марио только после того, как сам представитель игрока объявил о том, что ЦСКА утратил приоритетное право переговоров. Я это знаю 100 процентов. Как закончатся переговоры, мы посмотрим. Но позиция клуба абсолютно чиста, ясна и понятно. Нам игрок интересен, мы дождемся результата и тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора", - сказал Семак журналистам в пятницу.

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Бразильский игрок с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России, в том числе на домашнем для нее ЧМ-2018. В 2022 году он объявил о решении приостановить карьеру, зимой того же года стал игроком бразильского "Интернасьоналя". В апреле 2023 года Марио Фернандес разорвал контракт с этим клубом, после чего возникли сообщения о возможном возвращении футболиста в ЦСКА. Однако, как сообщили СМИ, защитник продолжит карьеру в "Зените".

За "Интернасьональ" Фернандес провел пять матчей, результативных (гол или голевой пас) действий не совершил.