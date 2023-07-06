В ЦСКА подтвердили нежелание Фернандеса возвращаться в клуб

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА рассчитывал вернуть защитника Марио Фернандеса, но тот предпочел отказаться, заявил пресс-атташе армейского футбольного клуба Кирилл Брейдо.

"ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио... Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом", - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Бразильский игрок с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России. В 2022 году он объявил о решении приостановить карьеру, зимой того же года стал игроком бразильского "Интернасьоналя".

В апреле 2023 года Марио Фернандес разорвал контракт с этим клубом, после чего возникли сообщения о возможном возвращении футболиста в ЦСКА. Однако, как сообщили СМИ, защитник продолжит карьеру в "Зените".