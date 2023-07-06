СМИ сообщили о скором переходе Марио Фернандеса в "Зенит" вместо ЦСКА

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес перейдет из "Интернасьоналя" в петербургский "Зенит" в статусе свободного агента, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что такой переход "станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро".

Ранее ЦСКА планировал вернуть 32-летнего Фернандеса, а президент армейского клуба Евгений Гинер называл возвращение защитника свершенным фактом. Однако, как пишет "Спорт-Экспресс", армейский клуб не смог изыскать средства в размере 360 тысяч евро.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Игрок с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России. В 2022 году он объявил о решении приостановить карьеру, зимой того же года стал игроком бразильского "Интернасьоналя". В апреле 2023 года Марио Фернандес разорвал контракт с этим клубом, после чего возникли сообщения о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

В апреле 2023 года Фернандес разорвал контракт с "Интарнасьоналем", но должен был выплатить ему неустойку.