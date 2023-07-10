ФХР призвала соблюдать правила ИИХФ в ситуации с вратарем Федотовым

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России настаивает на тщательном анализе ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова, подписавшего контракт с московским ЦСКА после прохождения срочной службы в рядах ВС РФ, но имея при этом на руках соглашение контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия".

"Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ. По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги", - говорится в заявлении лиги на сайте ФХР.

"Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова - и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ, - отмечается там же.

"ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея", - подчеркивается в заявлении.

8 июля ЦСКА сообщил о подписании контракта с 26-летним Федотовым, КХЛ признала соглашение легитимным.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию. В регулярном чемпионате 2021/2022 Федотов провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9%, коэффициент надежности - 2,00.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.