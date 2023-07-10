Двукратный чемпион ОИ Вик Уайлд посетит в Казани Фиджитал-игры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Казани 14–15 июля пройдут Фиджитал-игры по скейтбордингу в рамках масштабного фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games. Фестиваль состоится в крупнейшем в Европе экстрим-парке "Урам".

"Участники Фиджитал-игр-8 сначала покажут свое мастерство в скейтбординге на спортивной площадке, а затем продемонстрируют трюки в симуляторе скейтбординга. На соревнованиях выступят восемь команд, в каждой по два скейтбордиста в основном составе и по одному в запасе. Выявить сильнейших в Казань приедут спортсмены из Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии, а также четыре российские команды. Гостем соревнований станет двукратный олимпийский чемпион по сноубордингу, заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд", - говорится в сообщении организаторов.

В Фиджитал-играх-8 примут участие известные российские скейтбордисты: чемпион России по скейтбордингу 2021 года Семен Кутузов, член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков, двукратный чемпион России среди молодежи (до 16 лет) Кирилл Гаврилов, призер Всероссийских и международных соревнований по скейтбордингу Маркел Андронов, участник чемпионата мира и чемпионата Европы по скейтбордингу Максим Ежов, а также популярный TikTok-блогер, чемпион России в дисциплине "парк" Ивон Мартинес.

"Прежде всего отмечу формат соревнований. Я сразу сказал, что это гениально. За этим будущее любой спортивной дисциплины. По игре мы с командой готовились у меня дома, собирались через день. Играли, повторяли трюки друг друга. А по утрам ходили тренироваться в парк", — рассказал о подготовке своей команды член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков.

"На всех соревнованиях с моей стороны всегда высокие ожидания, но на этих — особенно. Я очень благодарен за то, что участвую в них. И я, и моя команда готовы к этому испытанию! Фиджитал-формат для всех нас новый, таких соревнований никогда раньше не было, поэтому я так рад принять в них участие и стать первым в мире. Это изменит привычные соревнования по скейтбордингу", - заявляет Матиас Делл'Олио из Аргентины.

"Мои ожидания — повеселиться, попробовать новый вид соревнований и победить вместе со своей командой. Формат очень интересный, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как все получится, и испытать это на себе. Я много тренировался на скейтбординге, а за пару дней до соревнований буду активно готовиться и в диджитал формате", — пояснил Мартин Атанасов из Болгарии.

"Фиджитал-игры" - серия тестовых соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм Будущего", которые включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир "Игры Будущего" пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.