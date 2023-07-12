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Алькарас встретится с Медведевым в полуфинале Уимблдона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил шестую ракету датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале теннисного турнира в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

В полуфинале испанский теннисист сыграет с третьей ракеткой россиянином Даниилом Медведевым. Другую пару 1/2 финала составили Янник Синнер (Италия, №8 рейтинга мира) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Действующий победитель турнира - Джокович.

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