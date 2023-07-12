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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат матча – 6:4, 1:6, 4:6, 7:5: (7:4), 6:1. Продолжительность составила 3 часа.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, Юбэнкс – 43-е.

Медведев стал полуфиналистом Уимблдона впервые в карьере. До этого его потолком на соревновании в Великобритании был четвертый круг. При этом на его счету на турнирах Большого шлема один титул (US Open-2021), также дважды россиянин выходил в финал Australian Open (2021, 2022).

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, №1 мирового рейтинга) – Хольгер Руне (Дания, 6).

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