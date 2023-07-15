Взвешивание участников суперфинала боксерского "Кубка Победы" прошло в Оренбурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Оренбурге состоялась церемония взвешивания участников суперфинала и матча за третье место Всероссийского командного турнира "Кубок Победы", сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Решающие поединки пройдут вОренбурге 15 июля.

В решающем противостоянии, как и год назад, встретятся команды "Кама" и "Ленинград". За бронзу поспорят "Москва" и "Кавказ".

В прошлом году первенствовала "Кама", которая в Суперфинале со счётом 3-2 обыграла "Ленинград". Третьей в 2022 году стала "Москва". Для команды "Кавказ" это дебютное выступление на "Кубке Победы".

Полностью составы команд с указанием результатов взвешивания выглядят следующим образом:

"Кама" (боксеры из Приволжского федерального округа) – "Ленинград":

До 58 кг. Руслан Белоусов (Саранск, 57,9 кг) – Всеволод Шумков (57,95 кг);

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан, 80 кг) – Дмитрий Карманов (Хабаровск, 76,95 кг);

До 73 кг. Дмитрий Дводненко (Оренбург, 72,6 кг) – Павел Сосулин (72,85 кг);

Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, 102,2 кг) - Андрей Тюфяков (101,4 кг).

До 65 кг. Габил Мамедов (Оренбург, 64,85 кг) – Илья Попов (64,7 кг);

"Москва" - "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Данила Шутов (57,55 кг) - Джабраил Ирезиев (Чеченская Республика, 57,85 кг);

До 65 кг. Руслан Канунников (64,25 кг) - Усман Магамадов (Чеченская Республика, 64,25 кг);

До 73 кг. Шахобжон Шукуров (72,8 кг) – Марат Гашимов (Республика Дагестан, 72,65 кг);

До 80 кг. Абдулкадыр Гаджиев (79,9 кг) - Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, 79,85 кг);

Свыше 86 кг. Евгений Земляков (114,75 кг) - Тамерлан Тургунов (Республика Крым, 112,35 кг).

Всероссийский турнир "Кубок Победы" организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Призовой фонд "Кубка Победы" - 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.