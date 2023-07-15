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"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) одержали победу над московским ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Основное время встречи, которая проходила в Казани, завершилось со счетом 0:0.

"Зенит" одержал победу в серии пенальти - 5:4.

"Зенит" выиграл трофей четвёртый раз подряд и стал рекордсменом турнира по количеству побед. На счету петербургского клуба восемь выигранных Суперкубков. ЦСКА побеждал в Суперкубке семь раз.

"Зенит" принимал участие в розыгрыше Суперкубка как действующий чемпион России, ЦСКА - как обладатель Кубка страны.

Суперкубок России по футболу проводится с 2003 года.

Зенит Суперкубок России Футбол
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