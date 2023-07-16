"Кама" вновь выиграла Всероссийский боксерский турнир "Кубок Победы"

Победители и призеры турнира Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Команда "Кама" во второй раз стала победителем Всероссийского турнира по боксу "Кубок Победы".

В Суперфинале в Оренбурге боксеры "Камы" победили "Ленинград" со счетом 3-2.

Поединки в рамках матчевой встрече завершились следующим образом:

До 58 кг. Всеволод Шумков ("Ленинград") раздельным решением судей победил Руслана Белоусова (Саранск, "Кама");

До 65 кг. Габил Мамедов (Оренбург, "Кама") единогласным решением судей победил Илью Попова ("Ленинград);

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан, "Кама") единогласным решением судей победил Дмитрия Карманова (Хабаровск, "Ленинград");

До 73 кг. Павел Сосулин ("Ленинград") единогласным решением судей одолел Дмитрия Дводненко (Оренбург, "Кама");

Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, "Кама") единогласным решением выиграл у Андрея Тюфякова ("Ленинград").

В прошлом году именно "Кама" также победила в решающей встрече "Лениград" с аналогичным (3-2) счетом.

Также в Оренбурге прошла и встреча за третье место, в рамках которой "Москва" со счетом 3-2 оказалась сильнее "Кавказа".

Результаты поединков:

До 58 кг. Данила Шутов ("Москва) большинством решений судей победил Джабраила Ирезиева (Чеченская Республика, "Кавказ");

До 65 кг. Усман Магамадов (Чеченская Республика, "Кавказ) единогласным решением судей одолел Руслана Канунникова ("Москва");

До 73 кг. Шахобжон Шукуров ("Москва") большинством решений судей оказался сильнее Марата Гашимова (Республика Дагестан, "Кавказ");

До 80 кг. Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, "Кавказ") единогласным решением судей победил Абдулкадыра Гаджиева ("Москва");

Свыше 86 кг. Евгений Земляков ("Москва") единогласным решением судей победил Тамерлана Тургунова (Республика Крым, "Кавказ").

Соревнования проходили в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты.

Призовой фонд "Кубка Победы" составил 7,5 млн рублей. За победу команда получила 3 млн рублей, за второе место – 2 млн, за третье – 1 млн. При этом за каждую победу боксёр получал по 30 тысяч рублей.