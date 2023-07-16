Российская команда выиграла Фиджитал Игры 8 по скейтбордингу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российская команда New Kids Turbo стала победителем Фиджитал Игры 8 по скейтбордингу, состоявшихся в Казани. Они прошли в IV Всероссийских уличных игр "МАТЧ!"

Помимо райдеров их России, в новой дисциплине фиджитал-скейтбординг борьбу за победу вели представители Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии и Белоруссии.

В первый день они показали свое мастерство сначала на спортивной площадке, а затем - в симуляторе скейтбординга. В итоге квалификацию успешно прошли три команды из России и одна из Аргентины - New Kids Turbo (Россия), Latino Gang (Аргентина), Slugs (Россия) и "Трое из ларца" (Россия).

Если в первый день райдерам пришлось совмещать физическую и диджитальную части, то в финале сначала один участник команды делал трюки в реальном парке, а затем другой пытался повторить их в цифровом формате. Слаженнее всего это, по мнению судей, получилось у ребят из New Kids Turbo. Второе место заняла команда "Трое из ларца", а третье - Latino Gang.

"В мире нет аналога фиджитал-скейтбордингу - до такого ещё никто не додумался. Это правильно, нужно создавать свое и патентовать. Фиджитал - это прекрасное развитие, людям перестал нравиться традиционный спорт, а эта дисциплина достойная ему замена", - отметил участник New Kids Turbo, один из лидеров сборной России по скейтбордингу, обладатель многочисленных наград на соревнованиях в России и за рубежом Егор Кальдиков.

Фиджитал Игры 8 по скейтбордингу прошли в крупнейшем в Европе экстрим-парке "Урам", расположенном в самом центре Казани. Общий призовой фонд соревнований — 2 млн рублей. Среди гостей соревнований были трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

"Фиджитал Игры" — серия тестовых соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм Будущего", которые включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир "Игры Будущего" пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.