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Восемнадцатилетний нападающий "Сантоса" перешел в "Челси"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Челси" подписал контракт с 18-летним нападающим бразильского "Сантоса" Анджело Габриэлем, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

На какой именно срок стороны заключили соглашение, не сообщается.

В составе "Сантоса" Габриэль провел 129 матчей во всех соревнованиях. Первый из них – в возрасте 15 лет и 308 дней, что оказалось рекордом чемпионата Бразилии: Габриэль стал самым молодым игроком в истории турнира.

В общей сложности футболист забил за "Сантос" пять голов.

Челси Бразилия Анджело Габриэль
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