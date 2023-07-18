Президент тульского ФК "Арсенал" Гурам Аджоев покинул клуб

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев оставил свой пост, сообщает "Матч ТВ".

"Да, могу подтвердить это. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе", - сказал Аджоев в интервью телеканалу.

Он отметил, что в ближайшее время планирует заниматься Народной футбольной лигой, которую он основал и президентом которой он является.

Аджоев был президентом ФК "Арсенал" с 2016 года. До прихода в тульский клуб был спортивным директором московского "Динамо".

Тульский "Арсенал" в последние годы выступал в Российской премьер-лиге, с прошлого сезона - в Первой лиге (ФНЛ).