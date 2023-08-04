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Экс-баскетболистка российских клубов первой в WNBA набрала 10000 очков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская баскетболистка Дайана Таурази стала первым в истории игроком Женской баскетбольной национальной ассоциации (WNBA), набравшей 10000 очков.

Для достижения этой отметки, атакующему защитнику клуба "Финикс Меркьюри" необходимо было набрать в матче чемпионата против "Атланты Дрим" 18 баллов, однако Таурази показала более результативную игру: в ее активе в этой встрече 42 балла.

Таким образом, 41-летняя спортсменка за всю карьеру в WNBA набрала к настоящему моменту 10024 очка.

Игроком "Финикса" она стала в 2004 году, однако также играла в московском "Динамо", подмосковном "Спарта&К", екатеринбургском УГМК, турецких "Фенербахче" и "Галатасарае".

баскетбол Финикс Меркьюри Дайана Таурази
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