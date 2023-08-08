Фигуристу Роману Костомарову установили новые протезы для бега

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что ему установили новые протезы, с их помощью он может бегать.

"Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают", - написал Костомаров в телеграме.

"Как изменились радости жизни…" - добавил он.

Этим текстом фигурист сопроводил видео, в котором он продемонстрировал, как прыгает и передвигается в новых протезах.

В январе стало известно о том, что Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. В результате спортсмен частично потерял конечности.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.