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Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в соцсетях первый пост после госпитализации и поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь", - написал фигурист.

"Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", - добавил 46-летний Костомаров.

В январе стало известно о том, что Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. Также появлялась информация о том, что фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. По сведениям источника, ему ампутировали и кисти рук.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.

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