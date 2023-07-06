Фигурист Костомаров выписан из больницы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписан из больницы, где провел полгода, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы! Почти полгода борьбы за жизнь позади! Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава", - говорится в сообщении.

"Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа, и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо", - отмечается там же.

В январе стало известно о том, что Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. В результате спортсмен частично потерял конечности.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.