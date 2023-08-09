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"Оренбург" впервые победил под руководством Ярошика

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" нанесли поражение соперникам из "Сочи" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Габриэля Флорентина (12-я минута) и Степана Оганесяна (25).

"Оренбург" и "Сочи" выступает в группе A, у команд после двух туров по 3 очка в активе. Такое же количество очков имеет ЦСКА, который в среду во втором туре сыграет с воронежским "Факелом" (0 очков), матч начнется в 18:30 мск.

В третьем туре "Оренбург" 29 августа встретится с "Факелом", "Сочи" 30 августа проведет матч против ЦСКА.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

Победа над "Сочи" стала первой для "Оренбурга" под руководством чеха Иржи Ярошика, возглавившего команду перед стартом сезона.

футбол Оренбург Сочи Иржи Ярошик
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