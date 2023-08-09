"Оренбург" впервые победил под руководством Ярошика

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" нанесли поражение соперникам из "Сочи" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Габриэля Флорентина (12-я минута) и Степана Оганесяна (25).

"Оренбург" и "Сочи" выступает в группе A, у команд после двух туров по 3 очка в активе. Такое же количество очков имеет ЦСКА, который в среду во втором туре сыграет с воронежским "Факелом" (0 очков), матч начнется в 18:30 мск.

В третьем туре "Оренбург" 29 августа встретится с "Факелом", "Сочи" 30 августа проведет матч против ЦСКА.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

Победа над "Сочи" стала первой для "Оренбурга" под руководством чеха Иржи Ярошика, возглавившего команду перед стартом сезона.