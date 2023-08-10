Первая ракетка мира назвал Шарапову одной из лучших теннисисток мира

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов испанец Карлос Алькарас высоко отозвался о россиянке Марии Шараповой. Он рассказал, что был шокирован, встретив ее в Торонто.

"Я смотрел много ее матчей. Она была отличной теннисисткой – вероятно, одной из лучших теннисисток в мире. И я был в шоке, потому что не ожидал, что она будет здесь, в Торонто", - приводит слова Алькараса Sportskeeda.

По словам Алькараса, он встретил Шарапову в лифте и не сразу поверил, что это она.

"Но было здорово встретиться с ней и узнать, что у нее все хорошо. И немного поговорить с ней, это было действительно приятно", — добавил испанский теннисист.

Экс-первая ракетка мира Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года.

В настоящее время в Торонто проходит турнир категории Masters.