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Вторые Игры стран СНГ завершились в Белоруссии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - т Торжественная церемония закрытия II Игр стран СНГ состоялась на "Минск-Арене" в столице Белоруссии в воскресенье.

Сборная России возглавила медальный зачет Игр, завоевав 288 медалей разного достоинства, из которых 149 - золотые, 89 - серебряные и 50 бронзовые. Второй стала команда Белоруссии, спортсмены которой взяли 236 наград (48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых). На третьем месте расположилась команда Узбекистана, в активе которой 105 наград (28, 25, 52).

В соревнованиях принимали участие порядка 2200 спортсменов из 23 стран. Игры прошли в десяти городах Белоруссии.

Белоруссия СНГ
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