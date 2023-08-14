Малком начал выступление в чемпионате Саудовской Аравии с хет-трика

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком забил три гола в дебютном для себя матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу за "Аль-Хиляль".

Он отличился на 31-й, 55-й и 77-й минутах матча первого тура против клуба "Абха", благодаря чему "Аль-Хиляль" одержал гостевую победу со счетом 3:1.

Ранее Малком уже забивал за "Аль-Хиляль", это было в матче Кубка арабских чемпионов против "Аль-Иттихада" ("Аль-Хиляль" победил – 3:1).

С 2019 года Малком играл в "Зените", перейдя из испанской "Барселоны". В составе петербургской команды он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России. Он – олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии.