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Экс-футболист "Зенита" Малком отметился голом в дебютном матче за "Аль-Хиляль"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион России по футболу нападающий Малком отличился взятием ворот в дебютной игре за "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

В матче за Клубный кубок арабских чемпионов "Аль-Хиляль" нанес поражение "Аль-Иттихаду", также представляющему Саудовскую Аравию, - 3:1. Малком вышел в стартовом составе и забил гол на 70-й минуте, поставив точку в матче. Бразильца, получившего ранее гражданство РФ, заменили на 87-й минуте.

С 2019 года Малком играл в "Зените", перейдя из испанской "Барселоны". В составе петербургской команды он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России. Он – олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии.

Зенит Саудовская Аравия футбол Малком Аль-Хиляль
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