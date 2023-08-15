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У хоккеиста Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Артемий Панарин оштрафован в Новгородской области за стрельбу в неотведенном для этого месте. Об этом сообщает газета "Новгород" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Новгородской области.

В сообщении суда говорится, что "в июле 2023 года уполномоченным группы УУП и ПДН ОП по Мошенскому району МОМВД России "Боровичский" составлен протокол об административном правонарушении в отношении Артемия Панарина за стрельбу из оружия в неотведённом для этого месте".

"Как следовало из материалов дела, днем 6 июля 2023 года на территории ур.Тумашево Мошенского района Панарин А. совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Панарин "допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан", однако признал вину. В результате его оштрафовали на 40 тысяч рублей и конфисковали ружье.

"Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

31-летний Панарин – нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс". Он - обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной России, обладатель золота ЧМ среди молодежных команд.

Артемий Панарин хоккей
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