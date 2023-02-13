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НХЛ признала россиянина Панарина лучшим игроком недели

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период Панарин набрал 9 (4+5 по системе "гол+пас") очков в четырех матчах НХЛ. Причем все четыре гола россиянин провел в одном матче – против "Каролины" (6:2 в пользу "Рейнджерс").

Второй звездой признан шведский защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон, на счету которого 7 (2+5) очков в трех матчах.

В тройку лучших также попал американский нападающий "Аризоны" Клейтон Келлер, набравший 7 (3+4) очка в трех играх.

Экс-хоккеист "Витязя", "Ак Барса" и СКА Панарин играет в НХЛ с сезона-2015/16, когда он стал защищать цвета "Чикаго". Также он играл за "Коламбус".

Панарин – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, чемпион мира среди молодежи в составе сборной России.

хоккей НХЛ Артемий Панарин
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