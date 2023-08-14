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Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Четыре российских игрока попали в число десяти сильнейших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ.

Наивысшую среди россиян позицию в рейтинге занимает Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") – третье место. На седьмой строчке разместился Кирилл Капризов ("Миннесота"), на восьмой – Александр Овечкин ("Вашингтон"), на девятой – Артемий Панарин ("Рейнджерс").

Возглавляет рейтинг чех Давид Пастрняк ("Бостон"), второе место занимает американец Мэттью Ткачук ("Флорида").

Рейтинг составлен из действующих игроков НХЛ.

Александр Овечкин Артемий Панарин Кирилл Капризов НХЛ Никита Кучеров хоккей
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