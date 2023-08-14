Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Четыре российских игрока попали в число десяти сильнейших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ.
Наивысшую среди россиян позицию в рейтинге занимает Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") – третье место. На седьмой строчке разместился Кирилл Капризов ("Миннесота"), на восьмой – Александр Овечкин ("Вашингтон"), на девятой – Артемий Панарин ("Рейнджерс").
Возглавляет рейтинг чех Давид Пастрняк ("Бостон"), второе место занимает американец Мэттью Ткачук ("Флорида").
Рейтинг составлен из действующих игроков НХЛ.