Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финну Эмилу Руусувуори в матче второго круга турнира категории Masters в Цинциннати (США).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу финна. Руусувуори является 60-й ракеткой мира, Рублев – на восьмом месте мирового рейтинга.
Ранее турнир из россиян покинули Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и (снялся) Карен Хачанов.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования в Цинциннати составляет более 2,788 млн долларов.