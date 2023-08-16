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Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финну Эмилу Руусувуори в матче второго круга турнира категории Masters в Цинциннати (США).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу финна. Руусувуори является 60-й ракеткой мира, Рублев – на восьмом месте мирового рейтинга.

Ранее турнир из россиян покинули Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и (снялся) Карен Хачанов.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования в Цинциннати составляет более 2,788 млн долларов.

Андрей Рублев теннис Цинциннати
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