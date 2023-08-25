Исинбаева указала World Athletics на значимость ее достижений

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что, не решив не включить ее в список самых влиятельных легкоатлеток мира, World Athletics лишь доказала значимость ее успехов.

"Тот факт, что международное руководство легкой атлетики так рьяно пытается умолчать об истории, созданной задолго до начала его правления, лишь доказывает величие, значимость и вечность моих достижений", - написала Исинбаева в соцсетях.

Текст она сопроводила видео с чемпионата мира-2005, где она установила рекорд мира (5,01 м). Нынешний рекорд, 5,06 м, также принадлежит ей, этот результат она достигла в 2009 году.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира.