В Махачкале переименовали стадион, носивший имя Исинбаевой

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов заявил о переименовании легкоатлетического стадиона в Махачкале, носивший имя двукратной чемпионки ОИ Елены Исинбаевой.

"С сегодняшнего дня стадион будет носить название "Труд", как и назывался ранее", - приводит слова Будунова "Матч ТВ".

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре вернется к исполнению своих обязанностей члена Международного олимпийского комитета, так как МОК успешно проверил ее и не имеет претензий.

Также Исинбаева заявила, что воинское звание ей выдано "номинально", что вызвало критику, в частности, со стороны министра спорта Олега Матыцина. Он назвал такое отношение к званию недопустимым. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов выступил с инициативой переименовать стадион.

Исинбаева - двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира (самая титулованная в истории ЧМ) в прыжках с шестом.