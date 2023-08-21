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Исинбаеву и Ласицкене не включили в список самых влиятельных легкоатлеток мира

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе Елена Исинбаева не попала в список самых влиятельных легкоатлеток в истории ЧМ по версии World Athletics.

Всего в списке на сайте организации фигурируют 40 спортсменок.

Помимо Исинбаевой, на счету которой также две золотые медали Олимпийских игр и действующий рекорд мира (5,06 м), в рейтинг из явных претендентов на присутствие в нем, не была включена олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Елена Исинбаева Мария Ласицкене World Athletics легкая атлетика
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