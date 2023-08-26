Стали известны итоги взвешивания участников боксерского шоу "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Серпухове состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу "Ночь чемпионов IBA", которое пройдет здесь 26 августа.

Результаты взвешивания:

До 67 кг: Назаров Егор (Россия, результат взвешивания – 66,9 кг) - Шохрух Жиянов (Таджикистан, 66,8 кг);

До 70 кг: Васильев Станислав (Россия, 68,7 кг) - Расулов Музаффар (Узбекистан, 69,25 кг);

До 80 кг: Одижон Аслонов (Узбекистан, 79,7 кг) - Шадир Муса Бвоги (Уганда);

До 63,5 кг: Баходур Усмонов (Таджикистан, 63,1 кг) - Луис Аркон (Венесуэла, 63,1 кг);

До 61 кг: Всеволод Шумков (Россия, 61 кг) - Лазаро Альварес (Куба, 60,9 кг);

До 63,5 кг: Павел Федоров (Сербия, 63,35 кг) - Джеймс Черейжи (Румыния, 62,8 кг);

До 67 кг: Харитон Агрба (Россия, 66,95 кг) - Ксолисани Ндонгени (ЮАР, 67 кг);

Свыше 92 кг: Марк Петровский (Россия, 101,45 кг) - Хулио Кастильо (Эквадор, 97,1 кг);

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия, 91,75 кг) - Хулио Ла Крус (Куба, 91,65 кг).

Бой в весовой категории 92 кг между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым и пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом, как сообщалось, будет главным событием вечера Счет по победам в противостоянии между ними – 2-0 в пользу кубинца.

Также в рамках "Ночи чемпионов IBA" обращает на себя внимание выступление чемпиона мира в тяжелом весе Марка Петровского, которому будет противостоять опытный эквадорец Хулио Кастильо. Всеволод Шумков выйдет в ринг против Лазаро Альвареса из Кубы, а Харитон Агрба встретится с представителем ЮАР Ксолисани Ндонгени.

Турнир в Серпухове в прямом эфире будет показан на Первом канале, начало трансляции в 23:20 по московскому времени.

"Ночь чемпионов IBA" (IBA Champions' Night) - серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. Турниры серии "Ночь чемпионов" объединяют лучших боксёров мира, которые встречаются друг с другом в поединках профессионального формата.