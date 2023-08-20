Чемпионы мира и ОИ по боксу выступят в рамках "Ночи чемпионов IBA" в Серпухове

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове 26 августа состоится вечер бокса "Ночь чемпионов IBA", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации бокса России. Турнир будет приурочен к Международному дню бокса, который традиционно отмечается 27 августа.

"Зрителей ждет 9 боксерских поединков с участием спортсменов, которые давно зарекомендовали себя на мировой арене. Чемпионы мира и Олимпийских игр, победители международных турниров, любимцы публики из разных уголков планеты выйдут в ринг, чтобы продемонстрировать по-настоящему зрелищный бокс", - подчеркнули в федерации.

Главным событием "Ночи чемпионов" станет бой в весовой категории 92 кг между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым (Россия) и пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом (Куба). Счет по победам в противостоянии между ними – 2-0 в пользу кубинца.

Также в рамках "Ночи чемпионов IBA" зрители увидят выступление чемпиона мира в тяжелом весе Марка Петровского, которому будет противостоять опытный эквадорец Хулио Кастильо. Всеволод Шумков выйдет в ринг против Лазаро Альвареса из Кубы, а Харитон Агрба встретится с представителем ЮАР Ксолисани Ндонгени.

Полный кард "Ночи чемпионов IBA"

63,5 кг Бахадур Усмонов (Таджикистан) - Луис Аркон (Венесуэла), Павел Федоров (Сербия) - Джеймс Черейжи (Румыния), Всеволод Шумков (Россия) - Лазаро Альварес (Куба)

67 кг Харитон Агрба (Россия) - Ксолисани Ндонгени (ЮАР), Егор Назаров (Россия) - Шохрух Жиянов (Таджикистан)

70 кг Станислав Васильев (Россия) - Музаффар Расулов (Узбекистан)

80 кг Одижон Аслонов (Узбекистан) - Шадир Муса Бвоги (Уганда)

92 кг Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Хулио Ла Крус (Куба)

Свыше 92 кг Марк Петровский (Россия) - Хулио Кастильо (Эквадор)

"Ночь чемпионов IBA" (IBA Champions' Night) - серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. Турниры серии "Ночь чемпионов" объединяют лучших боксёров мира, которые встречаются друг с другом в поединках профессионального формата.