Футболисты "Зенита" забили четыре безответных мяча "Уралу"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" нанес крупное поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Субботний поединок в Петербурге завершился со счетом 4:0. В составе победителей отличились Иван Сергеев (8 минута), Матео Кассьерра (30 и 69) и Клаудиньо (45+1).

Нападающий сборной Колумбии Матео Кассьерра с шестью мячами единолично возглавил список бомбардиров.

"Зенит" набрал 13 очков и сравнялся по этому показателю с "Уралом", который потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Команды в турнирной таблице делят 2-3 места.

Лидирует в чемпионате "Краснодар", имея в активе 14 очков после шести туров. Краснодарцы остаются единственной командой, идущей без поражений.

В следующем туре, 3 сентября, "Зенит" сыграет в гостях с московским ЦСКА. Днем ранее "Урал" примет грозненский "Ахмат".