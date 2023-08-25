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"Оренбург" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" и московского ЦСКА со счетом 1:1 завершили матч шестого тура чемпионата России.

СпортИржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"Читать подробнее

На 49-й минуте встречи в Оренбурге ЦСКА повел в счете благодаря голу Мойзеса. Хозяева отыгрались на 70-й минуте: отличился Лукас Вера.

Оренбуржцы провели первый матч под руководством испанца Давида Деограсии, который 22 августа на посту главного тренера сменил чеха Иржи Ярошика.

В турнирной таблице ЦСКА набрал 10 очков и занимает четвертое место. "Оренбург" прервал трехматчевую серию поражений и находится на последней строчке с двумя баллами в активе.

3 сентября в седьмом туре ЦСКА примет петербургский "Зенит", "Оренбург" проведет домашнюю встречу с "Сочи".

ЦСКА футбол Оренбург
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