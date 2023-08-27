Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" стал победителем традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы.

В финале "Спартак" одолел соперников из столичного ЦСКА со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В его составы голы провели Александр Бурмистров (20-я минута, в большинстве), Александр Хохлачев (57, в большинстве), Максим Цыплаков (58). Автором гола в составе ЦСКА стал Владислав Каменев (34).

Бронзовым призером стало московское "Динамо", в матче за третье место выигравшее у подмосковного "Витязя" - 5:2 (1:1. 3:1, 1:0).