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Лебзяк предрек переход многих сборных к БРИКС в случае недопуска россиян до ОИ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк считает, что, если МОК не допустит россиян к участию в ОИ, спортивный мир может объединиться вокруг БРИКС.

СпортВ ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024В ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024Читать подробнее

"Я считаю, что для любого спортсмена Олимпийские игры — это высшая ступень в спортивной карьере. Да, есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы, но Олимпиада – это высшая ступень, и, конечно, человек хочет ее выиграть. Но если мы все-таки не будем участвовать, есть БРИКС. Я думаю, что МОК пожалеет, если не допустит российскую и белорусскую сборные, и многие перейдут в БРИКС и будут выступать там", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"Практически все страны, за исключением семи-восьми, говорят, что без России – это не то. Потому что, когда ты тренируешься со слабыми, ты сам слабым будешь. Когда слабый тренируется с сильными, и сам растет – в технико-тактическом мастерстве, функциональном, физическом, техническом. Все, кого я знаю, говорят: если России не будет, то это уже не та Олимпиада", - подчеркнул он.

МОК не пригласил на Игры Россию и Белоруссию. Допуск отдельных российских и белорусских спортсменов будет возможен только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Президент ОКР Станислав Поздняков заявлял, что рекомендации и критерии МОК по допуску россиян к международным соревнованиям, приводят к тому, что на Олимпиаду 2024 года в Париже сможет пробиться лишь незначительная часть атлетов из РФ.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

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