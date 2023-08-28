Мать главы испанского футбола начала голодовку, запершись в церкви

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Анхелес Бехар, мать временно отстраненного президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, объявила голодовку в связи с юридическим преследованием в отношении ее сына.

Как сообщает Marca, о голодовке она объявила в понедельник утром, запершись в церкви Дивина Пастора в Мотриле. По словам Бехар, акция ее протеста будет длиться до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы "бесчеловечной и кровавой охоты" на сына, который, как она отметила, этого "не заслуживает".

На прошлой неделе Рубиалес по решению ФИФА был отстранен от своей должности на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ. Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Эрмосо подчеркнул, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию.