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Испания впервые выиграла женский ЧМ по футболу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболистки сборной Испании со счетом 1:0 победили соперниц из Англии в финальном матче чемпионата мира среди женщин.

На 29-й минуте гол провела Ольга Кармона. На 70-й минуте в составе испанской сборной пенальти не реализовала Дженнифер Эрмосо.

Испания стала чемпионом мира среди женщин впервые в истории.

Бронзу ЧМ-2023 завоевала Швеция, в матче за третье место победившая Австралию.

Чаще всех турнир выигрывала сборная США – четыре раза. Два раза чемпионом становилась Германия, по разу – Норвегия, Япония и Испания.

футбол
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