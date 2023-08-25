Поцеловавший футболистку в губы глава испанской федерации отказался увольняться

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил, что не будет уходить в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ.

"Я не уйду в отставку", - заявил Рубиалес во время внеочередной ассамблеи федерации и повторил эту фразу несколько раз. Слова главы федерации приводит El Pais.

"Я буду бороться до конца", - заверил Рубиалес.

Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Эрмосо подчеркнул, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию.

Ранее дисциплинарное дело в отношении главы испанской федерации завела ФИФА.