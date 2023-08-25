Поиск

Поцеловавший футболистку в губы глава испанской федерации отказался увольняться

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил, что не будет уходить в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ.

"Я не уйду в отставку", - заявил Рубиалес во время внеочередной ассамблеи федерации и повторил эту фразу несколько раз. Слова главы федерации приводит El Pais.

"Я буду бороться до конца", - заверил Рубиалес.

Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Эрмосо подчеркнул, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию.

Ранее дисциплинарное дело в отношении главы испанской федерации завела ФИФА.

ФИФА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

Головин и Миранчук попали в расширенный состав сборной России по футболу

В Федерации бокса России заявили, что ждут позиции МОК и ОКР по участию в ОИ

В Федерации бокса России заявили, что ждут позиции МОК и ОКР по участию в ОИ

Главный тренер сборной России по боксу допустил ее участие в ОИ-2024

Маттеус заявил об ухудшении здоровья Беккенбауэра

Иржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"

В Махачкале переименовали стадион, носивший имя Исинбаевой

Футболист сборной Чили Давила перешел в ЦСКА

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });