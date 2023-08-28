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Вероника Кудерметова проиграла в первом круге US Open

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы в первом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 16-е место, Пера – 73-е.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

US Open теннис
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