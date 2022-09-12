Поиск
Реклама20idei.ru

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира
Фото: Elsa/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале теннисного турнира Большого шлема US Open.

Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

Алькарас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд - седьмое.

Победа позволит Алькарасу подняться на первое место в новой версии рейтинга. Действующим лидером рейтинга является россиянин Даниил Медеведев, который удерживает позицию с 13 июня.

19-летний Алькарас впервые играл в финале турнира Большого шлема. Рууд проиграл второй финал турнира Большого шлема за год - в решающем матче Roland Garros 23-летний норвежец уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис US Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов

"Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов

"Динамо" обыграло "Ахмат" в Кубке России по футболу

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении боя

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении боя

Юран заявил, что летом едва не возглавил "Спартак"

Россиянам и белорусам вновь запретили участвовать в Бостонском марафоне

Россиянам и белорусам вновь запретили участвовать в Бостонском марафоне

СКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив "Северсталь"

"Спартак" выиграл четвертый матч в сезоне в КХЛ

Алькарас официально сместил Медведева с первого места в рейтинге ATP

В УЕФА заявили, что не против проведения матча Россия - Босния и Герцеговина

В УЕФА заявили, что не против проведения матча Россия - Босния и Герцеговина

Голосование по членству Паралимпийского комитета России в МПК пройдет в ноябре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });